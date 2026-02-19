Россия собрала силы и должна была идти вперед: как ВСУ сорвали большое наступление врага на Запорожье

ВСУ проводят успешные контратаки на Гуляйпольском направлении. СОУ удается отбрасывать врагов с ранее занятых позиций и уничтожать оккупантов.

ВСУ удается менять архитектуру фронта на Запорожье. Специально для 24 Канала военные эксперты разобрали ситуацию на Гуляйпольском направлении, успехи и перспективы ВСУ на Запорожье.

Каковы успехи ВСУ на Гуляйпольском направлении?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что командиры оперативных направлений должны определить удобный рубеж для обороны на этом направлении. Здесь нужно выполнять 2 задачи:

оборона;

невозможность развертывания российского наступления, то есть, проведения контрудара.

Российские войска почему-то уверены, что украинцы сами выйдут из Славянска и Краматорска, поэтому оккупанты перебросили стратегические резервы на Юг, в частности, на Гуляйпольское направление. Россияне готовили мощное наступление из Гуляйполя в сторону Покровского. Поэтому здесь был важным так называемый контрудар. Это не стратегическое контрнаступление и даже не подготовка к оперативно-тактическому прорыву.

Там нет оперативного пространства. Плотность российских войск достаточно высокая. Тем более подготовка к наступлению до сих пор продолжается и она будет продолжаться. ВСУ решают тактические задачи: проводят контрудары, берут под контроль серую зону и часть тех населенных пунктов, куда добежали российские так называемые знаменосцы,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он продолжил, что российские группы из 3-4 человек заходили в населенные пункты, втыкали свой флаг, фотографировали его и докладывали в Москву о взятии еще одного села. Это сыграло с ними же злую шутку. Наши войска взяли под контроль несколько таких "знаменосцев", восстановили свои позиции и продолжили свою активную оборону.

Свитан разобрал успехи ВСУ на Гуляйпольском направлении: смотрите видео

Благодаря чему ВСУ достигли успеха на Гуляйпольском направлении?

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко отметил, что у россиян произошел полный обвал связи. В течение последней недели они уже начинают замещать ее. Где-то они будут Wi-Fi мосты, где-то пытаются АТМ-сеть развивать.

"Впрочем, на момент, когда начиналась наша наступательная операция под Гуляйполем, они имели очень плохую связь и поэтому были полностью дезорганизованы и не имели четкой координации между группировками войск, занимавших один участок фронта. Поэтому можно констатировать, что этим преимуществом, что перед нами появилась, мы воспользовались", – подчеркнул OSINT-аналитик.

По его словам, западные аналитики не понимают, почему ВСУ для контрудара выбрали именно Гуляйпольское направление, а не, например, дальнейшее продвижение под Купянском или под Покровском. То, что мы смогли сейчас собрать этот наступательный кулак и организовать такие действия под Гуляйполем – это очень большой успех для ВСУ.

Кононученко объяснил, благодаря чему ВСУ достигли успеха под Гуляйполем: смотрите видео

Как в целом продолжается оборонительная операция ВСУ в Запорожье?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что ВСУ проводят стратегическую оборонительную операцию. Есть определенные действия в пределах активной обороны и контратаки с нашей стороны. Контрдействия происходят на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Именно там, где побывал главнокомандующий ВСУ генерал Сырский.

Именно на этих направлениях происходят контрдействия, цель которых вытеснить врага, занять определенные позиции, рубежи. Россия рассматривала Запорожское направление, как приоритетное для атакующих действий еще с прошлого года. Они перегруппировывались, подтягивали силы. Частично это объяснялось тем, что враг имел тактические успехи у Гуляйполя,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Он добавил, что им удалось там продвинуться, создать некоторые угрозы для нашей группировки войск. Впрочем, к счастью, удалось избежать прорыва и обвала фронта, стабилизировать линию обороны. После того враг подтянул силы и собирался напирать в сторону областного центра. Впрочем были проведены контрмеры, которые сначала остановили, а потом вытеснили врага.

Мусиенко рассказал об оборонительной операции ВСУ в Запорожье: смотрите видео

