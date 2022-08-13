Уже на фронте: украинские воины показали свою разработку, собранную из трофейной техники россиян
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Украинские защитники эффективно уничтожают врага на поле боя. Технику, которую можно использовать повторно, они перерабатывают или используют в качестве запчастей.
Так, в Генеральном штабе ВСУ показали собственную разработку, собранную нашими бойцами с трофейной российской техники.
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На обнародованных кадрах они показали армейский тягач МТЛБ и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Вместе они образовали самоходную противотанковую артиллерийскую установку.
Всю проектную и конструкторскую работу пехотинцы сделали своими силами. Система уже протестирована и находится в зоне боевых действий,
– добавили в Генштабе.
ВСУ показали собственную разработку, собранную из трофейной техники россиян: смотрите видео
На днях украинские военные забрали трофейный российский танк с поля боя. Внутри был интересный сюрприз – невредимый, но очень испуганный бурят. Другая часть экипажа была уничтожена во время боя.
Вражеский танк был более или менее цел, но закрыт. Военные понимали, что внутри кто-то находится. Но оккупант тихо сидел, стараясь все переждать. Впоследствии вражеский танк перевезли на тыловые позиции, где начали предлагать захватчику наконец-то открыть люк.
Враг несет колоссальные потери в войне с Украиной
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов.
Общие потери врага в технике по состоянию на 13 августа
- танков – 1 855 единиц (из них за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7);
- боевых бронированных машин – 4 115 единиц (+7);
- артиллерийских систем – 978 единиц (+3);
- РСЗО – 261 единица;
- средств ПВО – 136 единиц;
- самолетов – 233 единицы;
- вертолетов – 193 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 779 единиц (+1);
- крылатых ракет – 187 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 единиц (+15);
- специальной техники – 91 единица (+1).
Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Военнослужащий ВСУ Евгений Карась заявил, что ВСУ добывают много трофейной техники во время наступления: смотрите видео