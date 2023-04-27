ВСУ срывают все дедлайны врага, – Череватый о битве за Бахмут

Главные ударные силы на Востоке россияне сосредоточили на Бахмутском направлении, они хотят перерезать сообщение с городом. Однако ВСУ срывают все их планы.

Пока украинская армия может доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и забирать из города раненых. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, передает 24 Канал.

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Что происходит возле Бахмута

Череватый отметил, что враг бросил главные ударные возможности на Бахмутское направление. Он не активен на Лимано-Купянском. За сутки там было только одно боевое столкновение.

А днем россияне 243 раза обстреляли Бахмут из разных артиллерийских систем, 113 оккупантов погибли во время боев, 117 — получили ранения. Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 беспилотника, 4 полевых склада боеприпасов и 300 единиц автомобильной техники врага.

Россияне хотят перерезать сообщение

Оккупанты хотят дойти до перекрестка, где сходятся главные дороги, ведущие в город: из Часова Яра и Константиновки. Россияне мечтают перерезать пути сообщения в город-крепость, но ВСУ не дают им этого сделать.

У россиян постоянно есть ряд дедлайнов. Сначала до 1 мая, теперь до 9 мая. Однако героизм, мужество, профессионализм, стойкость наших командиров и бойцов уже не впервые в течение многих месяцев доказывает, что все их дедлайны разбиваются,

– отметил спикер.

Он напомнил, что действительно, в течение нескольких недель россияне уже неоднократно анонсировали, что уже достигли или почти достигли целей.