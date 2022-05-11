ВСУ точно и качественно сжигают российскую технику: еще один уничтоженный танк оккупантов
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные эффектно уничтожили вражеский танк. Один меткий выстрел – и техника красиво загорелась.
Результаты своей работы продемонстрировало одно из подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
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Минус еще один танчик
Украинские военные попали прямо в "десяточку". Танк противника полностью уничтожен.
#еТАНЧИК ДШВ ВСУ точно и качественно сжигают российскую технику, – лаконично подписали видео в Генеральном штабе ВСУ.
Как украинские военные уничтожили российский танк: смотрите видео
Потери россиян по состоянию на 11 мая
Украинские защитники продолжают героически противостоять российским оккупантам, превосходящим в технике и живой силе. Потери среди захватчиков активно растут: только за минувшие сутки, 10 мая, ВСУ уничтожили 350 российских военных.
Актуальные данные были опубликованы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что данные ориентировочные. Ведь продолжаются активные бои, поэтому подсчитать точное количество потерь среди врага сложно.
Потери оккупантов по технике:
- танки – 1187 (+17) единиц;
- ББМ (боевые бронированные машины) – 2856 (+48) единиц;
- артиллерийские системы – 528 (+9) единиц;
- РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 185 (+0) единиц;
- средства ПВО (противовоздушная оборона) – 87 (+0) единиц;
- самолеты – 199 (+0) единиц;
- вертолеты – 160 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94 (+0);
- корабли – 12 (+0) единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17) единиц;
- специальная техника – 41(+0).
Больше всего потерь у российских оккупантов зафиксировали на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Украину ожидает непростой период – несколько сложных недель, а может даже месяцев. Хотя в первой фазе войны удалось победить, сейчас стоит сконцентрироваться на следующей. У врага еще много ресурсов.
Сейчас многие другие государства стали значительно сильнее поддерживать Украину соответствующим вооружением. Его все больше прибывает, а Россия не сможет одержать победу в такой войне ресурсов. Ведь за Украиной – весь Запад.
Впрочем, пока придется подождать, пока прибудет достаточно оружия, чтобы потенциалы двух армий сравнялись и Украина начала активное наступление.
Поэтому нас с вами ожидают несколько сложнейших недель, возможно, месяцев, – подчеркнула Маляр.
Важно – у Путина есть ресурсы, чтобы продолжать войну: смотрите видео