ВСУ точным выстрелом догнали авто россиян на полном ходу
28 марта 2022 , 13:11Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Даже быстрый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась.
В одной из областей Украины Вооруженные Силы Украины ярко и умело уничтожили вражеский транспорт.
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Информацию сообщили в Генштабе ВСУ.
Даже быстрый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась,
– говорится в сообщении.
Общие потери врага по состоянию на 28 марта
- Личный состав – 17 тысяч человек;
- Танки – 586 единиц;
- Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
- Артиллерийские системы – 302 единиц;
- РСЗО – 95 единиц;
- Средства ПВО – 54 единиц;
- Самолет – 123 единиц;
- Вертолет – 127 единиц;
- Автомобильная техника – 1150 единиц;
- Корабли/катера – 7 единиц;
- Цистерн с топливом – 73 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
- Специальная техника – 21 единиц;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
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