ВСУ точным выстрелом догнали авто россиян на полном ходу

Даже быстрый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась.

В одной из областей Украины Вооруженные Силы Украины ярко и умело уничтожили вражеский транспорт.

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Информацию сообщили в Генштабе ВСУ.

Даже быстрый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась,

– говорится в сообщении.

Общие потери врага по состоянию на 28 марта

Личный состав – 17 тысяч человек;

Танки – 586 единиц;

Боевые бронированные машины – 1694 единицы;

Артиллерийские системы – 302 единиц;

РСЗО – 95 единиц;

Средства ПВО – 54 единиц;

Самолет – 123 единиц;

Вертолет – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1150 единиц;

Корабли/катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;

Специальная техника – 21 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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