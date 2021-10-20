ВСУ учились сдерживать танковый прорыв "врага" вблизи Крыма: мощное видео
Вооруженные силы Украины провели тренировку артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на "прорыв" врага. Учения прошли на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с временно оккупированным Крымом.
В группировке войск "Юг", подчиненных командованию объединенных сил ВСУ провели учения на одном из наиболее угрожающих направлений.
Ранее "Крылатые пехотинцы" ВСУ тренировались уничтожать врага на админгранице с оккупированным Крымом: видео
Военные учения на админгранице с оккупированным Крымом
На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области, недалеко от административной границы с оккупированным Крымом прошла тренировка артиллерийских противотанковых резервов. Военные учились реагировать на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.
Противотанковая артиллерия демонстрировала практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций.
Как воинам удалось противодействовать условному врагу
По легенде, во время обороны подразделением морской пехоты своих позиций условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морские пехотинцы получили противотанковое подразделение.
Военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиций, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков,
– сообщил Сергей Наев.
По словам командующего Объединенных сил ВСУ, учитывали не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.
Похожие мероприятия происходят регулярно
Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.
Их главная цель – поддержать на высоком уровне знания, навыки и боевой дух духа артиллеристов. Во время тренировок противотанковая артиллерия показала, что они готовы качественно выполнить задание при условии резкого изменения ситуации.
ВСУ учились сдерживать танковый прорыв "врага": смотрите видео
Текст сообщения командования Объединенных сил ВСУ
В группировке войск "Юг", подчиненное Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, на одном из наиболее угрожающих направлений проведены тренировки артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.
Мероприятие состоялось на одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций.
По легенде, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морским пехотинцам было придано в распоряжение противотанковый подразделение.
– В частности, воины-противотанкисты осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков, – сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, сейчас учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.
– Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае Рижской смены обстановки будет необходимость – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу, – подчеркнул командующий.