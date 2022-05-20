ВСУ удачно форсировали реку и могут подвесить Изюмскую группу россиян на тонкой нити, – Арестович

Украинские военные много раз удивляли своим мастерством и храбростью. Но на Купянском направлении им удалось превзойти самих себя.

ВСУ смогли продвинуться в направлении Купянска

Об этом в интервью российскому политику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, Купянск – это основная узловая станция, передовой пункт управления и тыловая база российской группировки, которая наступает в направлении Изюма.

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Это важный пункт, поэтому россияне концентрировали там войска. Любое наступление ВСУ в сторону Купянска подвешивает российских военных в Изюме на тонкой ниточке. Именно в этом направлении произошло выдающееся военное достижение,

– рассказал Арестович.

Такого успеха никто не ожидал

Он отметил, что украинские военные смогли форсировать реку (Оскол – ред.), такого от них никто не ожидал, и он тоже думал, что Вооруженные Силы Украины там застрянут. Там могла повториться зеркальная ситуация, которая произошла с рекой Северский Донец, когда российские оккупанты потерпели поражение и потеряли много техники и живой силы.

"Это продвижение стало опасным и российские военные были вынуждены перекинуть туда дополнительные силы. Форсирование реки удивило и российских командиров. Сначала оккупанты боялись поверить в это, потом боялись проверить и доложить. За это время мы таки проскакали на мягких лапах", – пояснил советник.

Также Арестович напомнил, что Изюмское направление фактически граничит с Россией. У оккупантов еще есть некоторые резервы на своей территории и могут привлечь их, хотя это и будет трудно.

"Интрига, конечно, большая. Хочется впасть в радостные прогнозы, но я соберу все мужество в кулак и промолчу. Не буду ничего говорить. Лучше сначала сделать, а потом говорить. Здесь два принципа: не навредить и лучше сначала сделаем, а потом скажем. Но движение есть, и оно крайне интересно. Это самое интересное движение в этом районе" – добавил Арестович.

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