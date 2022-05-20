ЗСУ змогли просунутись в напрямку Куп'янська

Про це в інтерв'ю російському політику Марку Фейгіну розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами Куп'янськ – це основна вузлова станція, передовий пункт управління і тилова база російського угрупування, яка наступає в напрямку Ізюму.

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Це важливий пункт, саме тому росіяни концентрували там війська. Будь-який наступ ЗСУ в сторону Куп'янська підвішує російських військових в Ізюмі на тонкій ниточці. Саме в цьому напрямку відбулося видатне військове досягнення,

– розповів Арестович.

Такого успіху ніхто не чекав

Він зазначив, що українські військові змогли форсувати річку (найімовірніше, мовиться про Оскіл – 24 канал), такого від них ніхто не очікував, і сам Арестович теж думав, що Збройні Сили України там застрягнуть. Там могла повторитись дзеркальна ситуація, яка трапилась з річкою Сіверський Донець, коли російські окупанти зазнали поразки та втратили багато техніки й живої сили.

"Це просування стало небезпечним і російські військові були змушені перекинути туди додаткові сили. Форсування річки здивувало й російських командирів. Спочатку окупанти боялися повірити у це, потім боялися перевірити та доповісти. За цей час ми таки проскакали на м'яких лапах", – пояснив радник.

Також Арестович нагадав, що Ізюмський напрямок фактично межує з Росією. Окупанти ще мають деякі резерви на своїй території та можуть залучити їх, хоча це й буде важко.

"Інтрига, звісно, велика. Хочеться впасти у радісні прогнози, але я зберу всю мужність в кулак та промовчу. Не буду нічого казати. Краще спочатку зробити, а потім казати. Тут два принципи: не нашкодити та краще спочатку зробимо, а потім скажемо. Але рух є, і він вкрай цікавий. Це найцікавіший рух в цьому районі", – додав Арестович.

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