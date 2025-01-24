Десятки россиян накрыло "кассетами": Силы обороны провернули потрясающую операцию на Курщине

Бойцы 225 ОШБ в сотрудничестве с другими подразделениями ударили кассетными снарядами по скоплению россиян в Курской области. Врага удалось обхитрить нестандартным способом.

Удары именно кассетными снарядами по оккупантам стало больше за последнее время. Именно они показывают максимальную эффективность, рассказал в ежедневной сводке для 24 Канала полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Сложная операция ВСУ на Курщине

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона поделились информацией об эпической операции в Курской области. Она предусматривала создание условий для нанесения огневого поражения и зачистки одного участка на Курщине, который в течение нескольких дней активно штурмовали россияне.

Украинские военные сознательно отошли со своих позиций, чтобы заманить туда сотни россиян вместе с техникой. В тесной кооперации с другими подразделениями врага удалось "накрыть" кассетными снарядами HIMARS.

Кассетные боеприпасы HIMARS и ракеты GMLRS – очень хорошо себя показали. Идет воздушный подрыв, уничтожение большой площади с противником. Иногда начинают или добивают "фугасами". Идет работа в паре, коэффициент полезного действия серьезный. Это работа нашей разведки, корректировка огня и выполнение боевой задачи ракетчиками,

– отметил Роман Свитан.

Справка. Фугасный снаряд – артиллерийский снаряд основного назначения фугасного действия, при котором цель поражается продуктами взрыва разрывного заряда.

Подобные операции и удары являются чрезвычайно эффективными. В то же время масштабировать их сложно из-за небольшого количества пусковых установок HIMARS. Известно, что в Украине есть не более 40 единиц M142 HIMARS, когда потребность измеряется сотнями.

"Горячая" ночь в России

В ночь на 24 января дроны СБУ и ССО атаковали Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ. Нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в России с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Местные жители насчитали там более 50 взрывов.

Впрочем, это далеко не единственная область, которую атаковали дроны. Российское минобороны заявило о сбивании 121 беспилотника в разных регионах, в частности в Брянской, Курской, Саратовской, Московской и других областях.

Если говорят, что более 120 БпЛА сбили, то летело не менее 150 – 180, может и до 200. Это однозначно успешная атака. Летело, в частности, в сторону Москвы. Хотя в саму столицу ничего не зашло, но в Подмосковье дроны свою работу точно выполнили,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Свитана, бить по Москве – важно. Если дроны не долетели туда этой ночью, не означает, что их там не будет завтра. Нужно прокладывать новые маршруты, чтобы истощить и пройти российскую ПВО, и сделать это вполне реально.