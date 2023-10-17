ВСУ ударили по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери на войне. Так, Вооруженные Силы Украины в очередной раз уничтожили вражеские вертолеты и оборудование аэродромов.

В результате ударов были слышны детонации боеприпасов. Таким образом, потери так называемой "второй армии мира" снова увеличились.

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ВСУ нанесли огромные потери оккупантам

Как стало известно, наши защитники нанесли удар по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле оккупированных Луганска и Бердянска.

Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, местные жители ночью слышали детонации боеприпасов.

Пока мы спали, Вооруженные Силы Украины снизили количество оркольотов на аэродроме Бердянска. Жители города полночи слушали замечательные "треки" работы "пэвэо", прилетов и детонации боеприпасов. Ждем ВСУ с таким концертом и в Мелитополе,

– подчеркнул мэр.

В местных пабликах сообщали, что во временно оккупированный Бердянск ночью пришел "хлопок". Около 2:30 ночи люди очнулись от громких звуков взрывов. В это время российские захватчики паниковали, а ПВО работала сразу с разных сторон.

После мощных взрывов начались пожары и детонации в районе промышленной зоны рядом с аэропортом. На место взрыва поехали скорые и пожарные автомобили. Отмечается, что детонировало больше часа.

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Отметим, что Генштаб ВСУ также подтвердил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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