ВСУ ударили по аэродрому Чернобаевки: предварительно – уничтожили командный пункт россиян

Украинские защитники дают достойный отпор врагу на Херсонщине. Они снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт.

Также оккупанты используют его как место сбора самолетов. Об этом 18 марта сообщил Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента, пишет 24 канал.

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Врагу снова досталось от ВСУ в Херсонской области

Как отметил Арестович, по предварительным данным, ВСУ удалось уничтожить передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России.

Это именно то направление, которое отвечало за поставку вооруженных сил так называемых квазиреспублик на Донбассе. "Они являются частью военной машины России и сейчас погибают в столкновениях с нашими военными на Востоке", – советник главы ОП.

По предварительным данным, погиб командующий этой армией. Может быть, не только он, но и несколько генералов. Информация уточняется,

– подчеркнул чиновник.

Брифинг Арестовича за 18 марта: смотрите видео