Удар ВСУ по аэродрому в Мелитополе: уничтожено более 200 личного состава врага, 300 – ранены

В результате удара украинских сил по аэродрому в Мелитополе, где располагалась вражеская военная база, погибли более 200 единиц личного состава противника, еще более 300 ранены.

Такие данные в эфире телемарафона озвучил мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает 24 канал. На данный момент оккупанты покинули аэродром, там продолжается пожар.

Внимание Мелитопольского аэродрома, как военной базы россиян, уже не существует, – мэр

ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе: казармы, склады с боеприпасами и горючим. Уничтожены более 200 российских военных, более 300 – ранены,

– отметил Федоров.

Кроме того, по словам Федорова, россияне украли все запасы крови из больниц. Теперь местным жителям, в случае необходимости, негде взять кровь для переливания. Возле военного госпиталя, организованного оккупантами на территории детского санатория, была очередь из машин, которые свозили раненых.

Мэр Мелитополя отметил, что после уничтожения базы оккупантов местные коллаборанты боятся выходить на работу.

Кратко об уничтожении военной базы врага

3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе.

Иван Федоров в тот же день сообщил, что Мелитопольского аэродрома, как военной базы россиян, уже не существует.

По всей видимости, такой точный удар украинские воины нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США.

Кроме того, с рельсов сошел бронепоезд оккупантов. Источники 24 канала сообщили еще 2 июля, что так называемый "несчастный случай" произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктовое. Известно, что по врагу удачно отработали украинские партизаны, что повлекло за собой истерику в России.

Кроме того, возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты перегоняли боеприпасы и оружие.

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