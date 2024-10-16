Ни одного "Шахеда" впервые за 48 дней: связано ли это с ударом по базе дронов в России

Россияне каждую ночь терроризируют украинские города, запуская дроны-камикадзе "Шахеды". Однако впервые за долгое время в течение 14 октября по Украине не выпустили ни одного БпЛА.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом объяснил, связано ли это с недавней атакой на склад "Шахедов" неподалеку от Ейска. Там могли уничтожить около 400 дронов-камикадзе.

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Почему впервые за долгое время Россия не запускала "Шахеды"

В понедельник, 14 октября, впервые за 48 дней, остановились ежесуточные российские атаки "Шахедами". Интересно, что незадолго до этого, 9 октября, была мощная и точная атака по базе хранения ударных БпЛА Shahed в Краснодарском крае России. По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов.

К сожалению, причина вряд ли в этом. Россия выпускает "Шахеды" из нескольких пусковых районов: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Ейск и мыс Чауда в Крыму. То есть учитывая определенную паттерн в организации запусков этих БпЛА можно сказать, что рядом с каждым из пусковых районов есть собственный состав сбоев,

– пояснил Олег Катков.

Склад с оружием может быть расположен от нескольких до 20 – 30 километров от места запуска дронов. То есть поражение одного склада с "Шахедами" никак не могло привести к дефициту, ведь на других пусковых площадках дроны все еще оставались

Обратите внимание! 11 октября появились спутниковые фото российской базы хранения БпЛА Shahed в Краснодарском крае. На снимках видны последствия атаки – поврежденные складские здания и следы пожара.

"Почему же не произошло атаки "Шахедами"? Что-то могло пойти не так. Возможно, из-за изменения погодных условий они банально что-то перенесли. В любом случае на следующий день атаки "Шахедами" возобновились", – отметил Катков.

Действительно, уже в ночь на 15 октября Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе, а также ракетами. Россияне выпустили 17 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска. Удалось сбить 12 БпЛА.