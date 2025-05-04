Сокрушительный удар по командному пункту россиян под Бахмутом: как может изменить ситуацию на фронте

Воздушные Силы ВСУ на днях поразили российский командный пункт 6-й мотострелковой дивизии в районе Бахмута в Донецкой области. Как следствие – значительно снизилась способность российских войск осуществлять управление на Покровском направлении.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Бахмут – это уже больше Константиновское направление, чем Покровское.

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Какова численность дивизии и где она сосредотачивалась?

В районе Бахмута располагался штаб 6-й мотострелковой дивизии, которая, по словам военного эксперта, в основном привлечена была на Часовом Яру, Торецке. Там россияне пытаются взять Константиновку в условные клешни.

Они пытаются давить с востока и с юга. Дивизия насчитывает чуть более 10 тысяч человек, поэтому для Украины очень важно уничтожение российских командных штабов. Это позволит купировать определенные наступательные действия, пока штаб не возобновит свою работу,

– объяснил Свитан.

Отметим, что российские оккупанты в Донецкой области прибегают к новой тактике, применяя на фронте колонны мотоциклов и наземные дроны. Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео противодействия врагу, сообщив, что удалось сжечь два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и группу мотоциклистов.