ВСУ снова нанесли удары по позициям врага: ликвидировали по меньшей мере 6 оккупантов
17 августа 2022 , 17:03Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Артиллерийские подразделения ВМС ВСУ еще раз ударили по скоплению живой силы и техники оккупантов.
Наши бойцы ликвидировали по меньшей мере 6 захватчиков. Однако окончательные потери врага уточняются.
Кстати Много погибших оккупантов: в сети показали разрушенную до основания вражескую базу в Новой Каховке
Показали мощное видео, на котором видна разгромленная техника захватчиков.
Сколько захватчиков уже ликвидировали
С начала полномасштабного вторжения россии нашим защитникам удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали около 200 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Кроме потерь в живой силе, россияне лишились тысяч единиц своей техники. ВСУ превратили их в металлолом:
- танков – 1886 (+6),
- боевых бронированных машин – 4162 (+10),
- артиллерийских систем – 993 (+4),
- РСЗО – 263,
- средства ПВО – 136,
- самолетов – 233,
- вертолетов – 196,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
- крылатые ракеты – 190,
- корабли /катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5),
- специальная техника – 93 (+1).
Смотрите также – морпехи нанесли урон врагу на Донетчине и Херсонщине: видео