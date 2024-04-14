Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что даже условно использовать здесь 500-километровый TAURUS нет смысла. Ведь расстояние значительно меньше.
Кстати ВСУ ударили по группировке вражеских войск "Центр" в Луганске: геолокация попадания
Чем ВСУ ударили по Луганску
Более того, TAURUS является тандемным боеприпасом, предназначенный для атак по железобетонным конструкциям. В то же время в Луганске ВСУ попали по штабу и расположению техники рядом.
Даже если бы у нас уже были TAURUS, то использовать его для этого удара было бы кощунством. Оптимальный вариант – крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP. Они уже работали по Луганску неоднократно,
– сказал полковник запаса ВСУ.
По его словам хорошо сработали местные партизаны и доложили о большом расположении врага. Далее все проверили и наши летчики выполнили боевую задачу.
В Часовом Яру ВСУ мощно уничтожают оккупантов
Ситуация на Восточном фронте обострилась. Захватчики начали активно использовать технику, которую накапливали зимой. В частности, на 2 направлениях: Часов Яр и Курахово, Карловка. Однако Украина имеет мощные бригады, которые им противостоят там, в частности с помощью беспилотников.
Сейчас такой "урожай" на россиян. В том же Часовом Яру. Мы перешли рубеж в тысячу россиян за сутки (ликвидированных – 24 Канал). Как раз из-за того, что они начали лезть с помощью техники и пересадили пехоту на броню,
– отметил Свитан.
Сейчас оккупанты пытаются обойти Часов Яр с трех сторон. Ситуация тяжелая, но не безнадежная, поэтому ВСУ имеют все шансы удержать город и уничтожить немало россиян.
Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Ситуация на фронте: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Кремль приказал оккупантам до 9 мая захватить Часов Яр Донецкой области.
- Боец ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что в Часовом Яру активные боевые действия продолжаются постоянно. Город нужен врагу для дальнейшего движения.
- В то же время на двух других направлениях враг взял оперативную паузу. Говорится о Лиманском и Купянском направлениях.