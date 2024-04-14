Таку думку у щоденному зведенні на 24 Каналі озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що навіть умовно використовувати тут 500-кілометровий TAURUS немає сенсу. Адже відстань є значно меншою.

До речі ЗСУ вдарили по угрупуванню ворожих військ "Центр" у Луганську: геолокація влучання

Чим ЗСУ вдарили по Луганську

Ба більше, TAURUS є тандемним боєприпасом, що призначений для атак по залізобетонних конструкціях. Водночас у Луганську ЗСУ поцілили по штабу та розташуванню техніки поруч.

Навіть якби у нас вже були TAURUS, то використовувати його для цього удару було б блюзнірством. Оптимальний варіант – крилаті ракети Storm Shadow або SCALP. Вони вже працювали по Луганську неодноразово,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами гарно спрацювали місцеві партизани й доповіли про велике розташування ворога. Далі усе перевірили і наші льотчики виконали бойове завдання.

У Часовому Яру ЗСУ потужно нищать окупантів

Ситуація на Східному фронті загостилася. Загарбники почали активно використовувати техніку, яку накопичували взимку. Зокрема, на 2 напрямках: Часів Яр і Курахове, Карлівка. Однак Україна має потужні бригади, які їм протистоять там, зокрема за допомогою безпілотників.

Зараз такий "врожай" на росіян. У тому ж Часовому Яру. Ми перейшли рубіж у тисячу росіян за добу (ліквідованих – 24 Канал). Якраз через те, що вони почали лізти за допомогою техніки та пересадили піхоту на броню,

– зауважив Світан.

Наразі окупанти намагаються обійти Часів Яр з трьох сторін. Ситуація важка, але не безнадійна, тому ЗСУ мають усі шанси утримати місто та знищити чимало росіян.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Ситуація на фронті: останні новини