Уникальное попадание: что даст Украине удар по боевому российскому ледоколу

Силы обороны поразили российский патрульный боевой ледокол "Пурга". Произошло это аж на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что любая пораженная российская техника – это уже успех. Особенно если речь идет о российских кораблях.

Международные партнеры поблагодарят Украину

По словам Мусиенко, уникальность ледоколов в том, что они могут выполнять задачи даже при особо суровых условиях. К примеру, этой зимой такие условия наблюдали и в Балтийском море.

Их ледоколы могут простраивать маршруты, в частности, для танкеров теневого флота. Также они осуществляют наблюдение и разведку. Также сообщали, что "Пурга" является потенциальным носителем ракет "Калибр". Конечно, это угроза больше для Северной Европы. Ведь с Балтийского моря по Украине не пускали ракеты,

– отметил Мусиенко.

В любом случае эта атака ослабляет военный потенциал России в Балтийском море. Международные партнеры точно поблагодарят за это Украину.

