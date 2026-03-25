Уникальное попадание: что даст Украине удар по боевому российскому ледоколу
- Украинские дроны поразили российский патрульный боевой ледокол "Пурга" на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области.
- Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, как россияне могут использовать ледоколы.
Силы обороны поразили российский патрульный боевой ледокол "Пурга". Произошло это аж на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что любая пораженная российская техника – это уже успех. Особенно если речь идет о российских кораблях.
Международные партнеры поблагодарят Украину
По словам Мусиенко, уникальность ледоколов в том, что они могут выполнять задачи даже при особо суровых условиях. К примеру, этой зимой такие условия наблюдали и в Балтийском море.
Их ледоколы могут простраивать маршруты, в частности, для танкеров теневого флота. Также они осуществляют наблюдение и разведку. Также сообщали, что "Пурга" является потенциальным носителем ракет "Калибр". Конечно, это угроза больше для Северной Европы. Ведь с Балтийского моря по Украине не пускали ракеты,
– отметил Мусиенко.
В любом случае эта атака ослабляет военный потенциал России в Балтийском море. Международные партнеры точно поблагодарят за это Украину.
Что известно о поражении российского ледокола?
- В ночь на 25 марта украинские дроны поразили патрульный боевой ледокол "Пурга". Он находился на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области. Судно принадлежало береговой охране пограничной службы ФСБ России. В сети уже опубликовали фото, как корабль завалился на левый борт.
- В издании Defense Express рассказали, какое вооружение могло быть на борту российского ледокола. Также там предположили, чем именно удалось поразить российский корабль.