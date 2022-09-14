ВСУ ударили по вражеским колоннам, Каховскому мосту и переправе возле Антоновского моста

Украинские герои нанесли удар по вражеским колоннам. Кроме того, герои ударили по Каховскому мосту и понтонной переправе возле Антоновского моста.

В ОК "Юг" заявили, что поразить удалось скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани, а также Дудчан. Кроме того, там дополнительно зафиксировали попадание в боеприпасы.

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнение огневых задач, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 14 сентября удалось уничтожить:

27 оккупантов;

2 единицы автомобильной техники.

Общие потери враги

Всего по состоянию на 14 сентября ликвидировали уже 53 650 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:

танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 167 (+2) единиц;

самолетов – 246 (+2) единицы;

вертолетов – 215 единиц (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) единицы;

крылатых ракет – 233 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц.

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