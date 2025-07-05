Атака по заводу по производству деталей к "Шахедам" в Подмосковье: чем били ВСУ

Генштаб официально подтвердил поражение российского предприятия по производству боевых частей к "Шахедам" в Московской области. Это сделал 14 отдельный полк БпАК СБС.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что удалось поразить некоторые детали врага. Удивительно то, что сделали это вооружением, которое трудно долетает до российских целей.

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Чем ВСУ били по заводу по производству деталей к "Шахедам"

По словам полковника запаса ВСУ, 14 отдельный полк БпАК СБС – это настоящие профессионалы. Понятно, что они поражают вражеские цели беспилотниками.

Они отработали беспилотниками "Лютый" по этому заводу, а точнее – по некоторым деталям. Это аккумуляторы и системы управления,

– объяснил он.

Свитан отметил, что зайти дронами в Московскую область, особенно в Подмосковье, очень сложно. Однако полк имел определенное прикрытие и разведал расположение российских систем противовоздушной обороны. Благодаря этому удалось остановить технологический цикл на заводе оккупантов.

Напомним, что в ночь на 5 июля подразделения ССО ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск" – место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.