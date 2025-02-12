Обеспечивает областной центр и правобережье: у ВСУ остается плацдарм на левом берегу Херсонщины

Летом 2024 года Украина завершила операцию в Крынках, но наши военные продолжают удерживать важный плацдарм на левом берегу Херсонщины. Это позволяет защитить областной центр и правый берег от пулеметных обстрелов.

Вооруженные Силы Украины сейчас контролируют острова и район дач за Антоновским мостом. Военная корреспондентка Анна Калюжная сообщила 24 Каналу, что бойцам сложно переправляться через воду для доставки боеприпасов и ротации.

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Украинские войска удерживают плацдарм на левом берегу Херсонщины

Операция в Крынках завершилась летом 2024 года, но украинские военные до сих пор удерживают важный плацдарм на левом берегу Херсонщины. Сейчас под контролем ВСУ находятся острова и районы дач за Антоновским мостом. Российские войска постоянно пытаются переправиться через железнодорожный мост и реку Конку, пытаясь захватить эти позиции.

Затруднена логистика, ведь для доставки боекомплектов и ротации военных необходимо переправляться через воду, что создает значительную опасность. Россияне активно пытаются "подловить" украинских военных во время таких операций. Кроме того, укрепления на этих позициях выполнены вручную, что добавляет трудностей.

Где ВСУ удерживают плацдарм: смотрите на карте

Несмотря на все сложности, удержание плацдарма важно для предотвращения нового наступления россиян на Херсонщину. Это также позволяет избежать обстрелов гражданских лиц со стороны россиян, которые, захватив этот район, могли бы использовать пулеметы для расстрела мирного населения.

Это не позволяет россиянам накопиться там, чтобы переправиться через Днепр и снова захватить Херсон или часть Херсонщины,

– отметила Анна Калюжная.

Особую опасность представляет минометный огонь, а также использование FPV-дронов и "Мавиков" со сбросом для атак на украинские позиции. В частности, одна из трагедий произошла на Антоновском мосту, когда российские снайперы обстреляли коллег военной корреспондентки. Тогда погиб военный во время сопровождения итальянских журналистов.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что российские оккупанты пытаются высадиться на острова Херсонщины с целью создания плацдарма.