Россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом

Украинские военные продолжают эффективно ликвидировать врага в Харьковской области. И это, конечно, очень сильно беспокоит россиян. А в очередной раз доказывают это перехваченные сотрудниками СБУ разговоры.

оккупанты в течение 5 месяцев полномасштабной войны столкнулись с реальностью, которую не покажут по телевизору. Неудивительно, что некоторым из них родные рассказывают, что сделать для бегства с фронта.

Читайте также Атака Николаева ракетами С-300, бегство врага у Углегорской ТЭС: основное за 148 день войны

Но есть и те, кто остается воевать и откровенно удивляется, насколько сильно им врут пропагандисты. Мол, в новостях все иначе. Более того, едва ли не пол Украины уже удалось захватить.

Враг жалуется, что россия проигрывает

В телефонном разговоре, который удалось перехватить сотрудникам СБУ, оккупант, в свойственной им всем манере, жалуется. Мол, только по телевизору война кажется яркой и насыщенной. А победа россии вообще вот-вот наступит.

На самом деле здесь совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проиграем...,

– констатировал оккупант.

Это он рассказал своим родным, проживающим в Подмосковье. Поэтому отметим, что говорится не о каких-то там бурятах или других представителях этой недоимперии.

Оккупант рассказывает, что ВСУ активно уничтожает бойцов россии на Харьковщине: смотрите видео

Учат за 2 дня и отправляют на фронт

По словам оккупанта, его полк существенно сократился. Если в начале было 90 танков, то теперь их всего 14. А что касается подготовки танкистов и артиллеристов, это вообще полное фиаско. Мол, обучают их в течение двух дней. После этого отправляют на фронт. Неудивительно, что такие горе-военные не могут попасть никуда.

Но это еще не все. Сами артиллерийские системы тоже далеки от эталона. российский захватчик жалуется, что они "столь кривые, что там можно в километрах измерять промахи".

Напомним, что ранее СБУ изъяла документы оккупантов на территориях Харьковской области, которые удалось освободить. Среди них были довольно причудливые находки. К примеру, топографическая карта нашего государства, датированная 1969 годом.