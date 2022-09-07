"Мста-С" и много оккупантов: морские пехотинцы "собрали урожай" в Донецкой и Херсонской областях

Украинские защитники и защитницы ежедневно дают достойный отпор российским оккупантам. Они ликвидируют личный состав неприятеля и их военную технику.

ВСУ уничтожают оккупантов в Донецкой и Херсонской областях

В частности, делают это и на одном из самых сложных направлений. Речь идет о Донецкой и Херсонской областях. Украинские морские пехотинцы показали, как работают ради нашей победы.

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В ведомстве сообщили, что 6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС Вооруженных Сил Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С",

– говорится в сообщении.

В то же время подчеркнули, что окончательные потери врага уточняются.

ВСУ в действии: видео

Потери врага по состоянию на 7 сентября

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 460 вражеских бойцов. Всего за все время полномасштабной войны было уничтожено 50 610 россиян. Немалые потери врага и в военной технике:

Танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;

артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;

РСЗО – 300 (+4) единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 237 (+1) единиц;

вертолетов – 208 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 (+5) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;

специальной техники – 109 единиц.

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