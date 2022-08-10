Холоднояровцы показали, как "подогревают" захватчиков на Харьковщине

российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Харьковщине. Успехами на этом участке фронта они похвастаться не могут.

Харьковщина остается полем боя наших героев с русскими оккупантами. Враг не может продвинуться ни на одном из направлений, поэтому бьет по мирным городам своей артиллерией в желании отомстить.

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Холоднояровцы уничтожают оккупантов

Воины 93ОМБр Холодный Яр показали, как мастерски уничтожают российских оккупантов в Харьковской области. Один миг – и техника россиян превращается в праздничный фейерверк.

Видео уничтожения российских оккупантов на Харьковщине:

Война россии с Украиной: последние новости

Взрывы на аэродроме российских оккупантов в Крыму очень испугали россиян. Пропаганда врага справиться с паникой не смогла – даже недалекие граждане россии начали понимать, что их дела в войне против Украины идут далеко не по плану и что их поражение – неизбежно.

российские оккупанты начали шантажировать цивилизованный мир ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Такой "маневр" врагу нужен для того, чтобы сдержать продвижение ВСУ и аннексировать временно оккупированные территории.

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