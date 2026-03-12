Неслучайная цель: военный обозреватель раскрыл цель эффектного удара по заводу "Кремний Эл"

Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске существенно ударил по производству чипов для российских ракет. В целом в марте чистое небо и полноводные реки затрудняют наземное наступление россиян и способствуют работе украинских дронов.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что поскольку Украина испытывает острый дефицит ракет Patriot для перехвата баллистики, проактивное уничтожение российских ракетных производств становится альтернативной стратегией защиты.

Смотрите также Удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске: Минобороны рассказало о ракетах Storm Shadow

Почему уничтожение ракетных заводов важнее перехвата ракет?

Ранее по "Кремний Эл" уже прилетали дроны, но это только "кусало", не уничтожало. Теперь 7 ракет Storm Shadow ударили именно по главному цеху сборки микроэлектроники.

Этот завод был центром всего российского ракетного арсенала: чипы этого завода используются в "Калибрах", "Искандерах", Х-59, зенитных комплексах С-300/400/500, авионике самолетов Су и МиГ и даже межконтинентальных баллистических ракетах.

Перехватчиков к вражеской баллистике у нас не будет достаточно в ближайшее время. Даже недавно поставленные Германией ракеты PAC-3 к Patriot – это 35 единиц, что хватит только на отражение одной, даже не очень интенсивной атаки с баллистикой. Эта поставка не спасает ситуацию – дефицит был, есть и ожидается в дальнейшем,

– объяснил Пехньо.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андриюс Кубилюс привел красноречивую статистику: за весь зимний период Украина потратила около 600 ракет PAC-3 на перехват российской баллистики. Только что поставленные 35 ракет – это лишь 10% от зимних расходов. А союзники на Ближнем Востоке за несколько дней потратили больше, чем Украина за 4 месяца.

Запасы ракет Patriot истощаются одновременно в Украине и на Ближнем Востоке – и министр обороны Федоров уже подтвердил значительный дефицит PAC-3, который будет только расти. Логично вытекают 2 пути: либо учиться принимать удары баллистики с минимальными потерями через фортификации, или действовать проактивно – уничтожать российские ракетные производства до того, как ракеты взлетели.

Почему российская ПВО провалила защиту Брянска?

Причина провала российской ПВО – комплексная. Во-первых, Storm Shadow летели по специально запрограммированным маршрутам, что позволило обойти системы перехвата через заранее просчитанные коридоры. Во-вторых, все больше средств ПВО Россия стягивает к Москве, оставляя регионы без прикрытия.

Параллельно украинские дроны системно уничтожают российскую ПВО, только за первые 8 дней марта поражено 18 зенитно-ракетных комплексов. Основной инструмент этой работы – дроны FP-2 производства Fire Point с дальностью до 150 километров, которые системно бьют по радиолокационным станциям, артиллерийских системах и складах горюче-смазочных материалов.

Дроны работают на оперативно-тактической глубине, ракеты – на стратегической, как удар по "Кремний Эл". Март будет месяцем испытания силы обеих сторон – и мы демонстрируем свою, потому что выдержали зиму, которую Россия тратила на энергетические удары,

– сказал Пехньо.

Украина выдержала и теперь переходит в контрнаступление в тыловом домене. Российская штурмовая активность на фронте снизилась из-за 3 факторов: чистое небо активизировало FPV-дроны, отсутствие зеленки лишает оккупантов укрытия, а полноводные после снежной зимы реки затрудняют продвижение. Зато Украина сосредотачивает усилия на ударах в глубину – и морально, и практически это месяц демонстрации силы.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что крылатые ракеты, которые Украина выпустила по Брянску, вошли с востока, а не с юга, как ожидал враг, и выполнили боевую задачу на высоком уровне. Этот удар фактически приостановил технологический цикл производства российской микроэлектроники, которая преимущественно шла на авиационное и ракетное производство. В России это создает серьезные проблемы, ведь заменить продукцию завода будет чрезвычайно сложно. Свитан предположил, что россияне могут попытаться компенсировать потери с помощью китайских технологий.

Что еще известно о взрывах в России?