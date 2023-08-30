Россияне удивлены: ВСУ метко бьют дронами по врагу на Херсонщине

В российско-украинской войне дроны стали необходимым инструментом борьбы для Сил Обороны Украины. Бригады, управляющие "птичками", метко наносят удары по расположению врага.

Об этом свидетельствует недавний "хлопок" на острове Джарилгач в Херсонской области. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что мастерское управление дронами наших защитников удивляет даже самих россиян.

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Давление на врага благодаря дронам растет, ведь Вооруженные Силы достаточно хорошо овладели летательными аппаратами. Они помогают найти цель и непосредственно туда сбросить взрывчатку.

Как дроны помогли ВСУ на острове Джарилгач

Особенно значимым стало уничтожение российской техники на острове Джарилгач, расположенном в 80 километрах от реки Днепр рядом со Скадовском.

Наши дроны не только спокойно туда добрались, но и сняли уничтожение вражеской техники. Это знаково показывает, что у оккупантов нет безопасного места. Что даже на острове Джарилгач не могут чувствовать себя спокойно, потому что дроны абсолютно взвешенно фиксируют уничтожение техники.

– добавил Сергей Хлань.

Россияне считали остров опасным для себя, поэтому насыпали полевую дорогу через лиман в материковую Украину. Преднамеренно, чтобы разместить здесь свой полигон.

Сергей Хлань рассказал, как дроны помогают ВСУ уничтожать врага в Херсонской области: смотрите видео

Дроны помогли украинским воинам существенно обессилить врага. Благодаря "птицам" защитники усилили контроль над российскими позициями, отработали точечное поражение определенных целей и улучшили разведку.

Ситуация в Херсонской области