Россияне удивлены: ВСУ метко бьют дронами по врагу на Херсонщине
В российско-украинской войне дроны стали необходимым инструментом борьбы для Сил Обороны Украины. Бригады, управляющие "птичками", метко наносят удары по расположению врага.
Об этом свидетельствует недавний "хлопок" на острове Джарилгач в Херсонской области. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что мастерское управление дронами наших защитников удивляет даже самих россиян.
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Давление на врага благодаря дронам растет, ведь Вооруженные Силы достаточно хорошо овладели летательными аппаратами. Они помогают найти цель и непосредственно туда сбросить взрывчатку.
Как дроны помогли ВСУ на острове Джарилгач
Особенно значимым стало уничтожение российской техники на острове Джарилгач, расположенном в 80 километрах от реки Днепр рядом со Скадовском.
Наши дроны не только спокойно туда добрались, но и сняли уничтожение вражеской техники. Это знаково показывает, что у оккупантов нет безопасного места. Что даже на острове Джарилгач не могут чувствовать себя спокойно, потому что дроны абсолютно взвешенно фиксируют уничтожение техники.
– добавил Сергей Хлань.
Россияне считали остров опасным для себя, поэтому насыпали полевую дорогу через лиман в материковую Украину. Преднамеренно, чтобы разместить здесь свой полигон.
Сергей Хлань рассказал, как дроны помогают ВСУ уничтожать врага в Херсонской области: смотрите видео
Дроны помогли украинским воинам существенно обессилить врага. Благодаря "птицам" защитники усилили контроль над российскими позициями, отработали точечное поражение определенных целей и улучшили разведку.
Ситуация в Херсонской области
- Оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвести боеприпасы и заменить личный состав на постах. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ их отслеживают и уничтожают.
- Ранее воины ликвидировали 2 экспериментальных БПЛА "Мерлин" в Херсонской и Николаевской областях. Гуменюк отметила, что враг пытается подтягивать резервы и держать в напряженном правобережье Херсонщины.
- Недавно в Олешках FVP-дрон атаковал русского "военкора". На видео с места происшествия он выглядит испуганным и пытается скрыться. Слышно, что за его спиной что-то взрывается.