Про це свідчить нещодавня "бавовна" на острові Джарилгач у Херсонській області. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що майстерне керування дронами наших оборонців дивує навіть самих росіян.

Дивіться також "Прапор тримається": українські підрозділи провели висадку на лівобережжі Херсонщини

Натиск на ворога завдяки дронам зростає, адже Збройні Сили досить добре опанували літальні апарати. Вони допомагають знайти ціль та безпосередньо туди скинути вибухівку.

Як дрони допомогли ЗСУ на острові Джарилгач

Особливо значущим стало знищення російської техніки на острові Джарилгач, який розташований за 80 кілометрів від річки Дніпро поряд зі Скадовськом.

Наші дрони не тільки спокійно туди дісталися, а ще й відзняли знищення ворожої техніки. Це знаково показує, що в окупантів немає безпечного місця. Що навіть на острові Джарилгач не можуть почувати себе спокійно, тому що дрони абсолютно виважено фіксують знищення техніки,

– додав Сергій Хлань.

Росіяни вважали острів небезпечним для себе, тому насипали польову дорогу через лиман до материкової України. Умисно, аби розмістити тут свій полігон.

Сергій Хлань розповів, як дрони допомагають ЗСУ нищити ворога в Херсонській області: дивіться відео

Дрони допомогли українським воїнам суттєво знесилити ворога. Завдяки "пташкам" захисники посилили контроль над російськими позиціями, відпрацювали точкове ураження певних цілей та покращили розвідку.

Ситуація у Херсонській області