Есть ориентиры и удачно их реализуем, – ОК "Юг" об уничтожении складов врага

На Юге, в частности, на временно оккупированных частях Херсонской и Николаевской областей, ВСУ имеют ориентиры, где накоплена военная техника, живая сила противника и боеприпасы. Именно с этими направлениями и работают наши защитники.

Как пояснила руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, уничтожая вражеские склады, ВСУ деморализуют врага.

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Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны юга продолжают наносить точечные поражения противнику, не разрушая инфраструктуру.

Силы обороны юга длительное время обеспечивают огневой контроль, который работает, имеет свое назначение и наносит точечные поражения по планам врага. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы не даем врагу ею пользоваться,

– заявила она.

По ее словам, враг в Херсонской и Николаевской областях, потеряв запасы, деморализуется и не может выполнять боевую работу как раньше.

Какая обстановка на Юге

Наталья Гуменюк констатировала, что на юге россияне подтягивают резервы и формируют ударные группы, но Силы обороны контролируют ситуацию.

"На юге обстановка остается напряженной, но контролируемой Силами обороны. Враг подтягивает резервы и пытается развернуть ударные группировки и выискивает места для проведения маневров. Однако ВСУ держат ситуацию под контролем, в том числе и огневым, и существенно вносит коррективы в эти планы", – сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Продвигаться по суше оккупант сейчас не имеет возможности, поэтому свое внимание акцентирует на артиллерийских обстрелах и ракетных ударах.

Что говорят в Генштабе ВСУ

На Южнобужском направлении россияне прилагают основные усилия к тому, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Кроме того, они активно ведут разведку с помощью беспилотников и обстреливают населенные пункты и линию столкновения.

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В Черном море вражеская корабельная группировка продолжает выполнять определенные задачи. Поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.