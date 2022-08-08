Есть ориентиры и удачно их реализуем, – ОК "Юг" об уничтожении складов врага
Источник:Media Center Украина
На Юге, в частности, на временно оккупированных частях Херсонской и Николаевской областей, ВСУ имеют ориентиры, где накоплена военная техника, живая сила противника и боеприпасы. Именно с этими направлениями и работают наши защитники.
Как пояснила руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, уничтожая вражеские склады, ВСУ деморализуют врага.
Важно Оккупанты угрожают взорвать ЗАЭС: омбудсмен требует реакции ООН, МАГАТЭ и всего мира
Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны юга продолжают наносить точечные поражения противнику, не разрушая инфраструктуру.
Силы обороны юга длительное время обеспечивают огневой контроль, который работает, имеет свое назначение и наносит точечные поражения по планам врага. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы не даем врагу ею пользоваться,
– заявила она.
По ее словам, враг в Херсонской и Николаевской областях, потеряв запасы, деморализуется и не может выполнять боевую работу как раньше.
Какая обстановка на Юге
Наталья Гуменюк констатировала, что на юге россияне подтягивают резервы и формируют ударные группы, но Силы обороны контролируют ситуацию.
"На юге обстановка остается напряженной, но контролируемой Силами обороны. Враг подтягивает резервы и пытается развернуть ударные группировки и выискивает места для проведения маневров. Однако ВСУ держат ситуацию под контролем, в том числе и огневым, и существенно вносит коррективы в эти планы", – сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Продвигаться по суше оккупант сейчас не имеет возможности, поэтому свое внимание акцентирует на артиллерийских обстрелах и ракетных ударах.
Что говорят в Генштабе ВСУ
На Южнобужском направлении россияне прилагают основные усилия к тому, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Кроме того, они активно ведут разведку с помощью беспилотников и обстреливают населенные пункты и линию столкновения.Обратите внимание! В Черном море вражеская корабельная группировка продолжает выполнять определенные задачи. Поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.
Это может вас заинтересовать – в Херсоне россияне заминировали коммуникации: смотрите видео