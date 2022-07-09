Это подтвердил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. В эфире "ФЕЙГИН LIVE" он подчеркнул, что наши военные эффективно уничтожают вражеские запасы.

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"Геноцид" складов оккупантов продолжается

За прошедшие сутки, отметил Арестович, удалось эффективно ликвидировать склады врага в Херсоне, Топаге, Шахтерске, Новой Каховке. ВСУ уничтожают еще и материальные запасы оккупантов, а также их командные пункты.

ОТметим, что из Шахтерска вообще начали эвакуировать мирных жителей. И это делают не просто так, ведь боеприпасы во время детонации разлетаются по сторонам. На Херсонском направлении 8 июля удалось уничтожить несколько командных пунктов с помощью HIMARS.

Конечно, все это наши военные делают не только с помощью РСЗО HIMARS. Но в основном обязаны именно этим системам,

– заметил Арестович.

Он добавил во время эфира, что в США видят эффективность использования оружия, предоставленного ими Украине. И именно поэтому правительство страны решило передать нам еще 4 таких HIMARS. Кроме того, напомним, ВСУ получат:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS.

3 тактические машины для эвакуации техники.

155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Подрывные боеприпасы.

Контрбатарейные системы.

Запчасти и другое оборудование.

Следует понимать, что этих установок в Украине недостаточно. Поэтому те, которые есть, используют для уничтожения целей первого приоритета. Речь, собственно, о составах оперативного и оперативно-тактического уровня.

Арестович отметил, что в течение двух недель удалось ликвидировать более 20 таких складов. Ответные действия наших военных сильно подрывают возможности россиян. Что касается накопления материальных запасов, то враг сейчас столкнулся с колоссальной проблемой, связанной с этим.

Число атак врага значительно сократится

А самое главное, убежден советник главы ОП, оккупанты начали отодвигать свои склады от линии фронта. А это позволяет немного замедлить атаки и снизить их количество.

Он решил немного нагляднее продемонстрировать возможности врага. Например, если оккупанты осуществляют три машиноходки в сутки (по 60 километров), то они могут поддерживать наступление. В случае, когда речь идет о сокращении до двух, это осуществлять уже значительно сложнее. А вот ситуация, когда удастся делать только одну машиноходку в сутки, будет давать врагу возможность стоять на месте и удерживать линию обороны.

Одна машиноходка – 120 км, 2 – 90, а 3 – 60. Поскольку HIMARS точно достают на 60 км, то темпы неприятеля сократятся существенно. Ведь отдвижение складов от линии фронта заставит оккупантов осуществлять две, а то и одну машиноходку.

Отметим, что в России уже яростно пылает от того, что Украина получит еще 4 HIMARS. А это значит, что США все поступают правильно. Представители посольства России убеждены, что таким образом конфликт – слово война там никак не могут выучить – затянется. Мол, в Пентагоне заинтересованы именно в этом, а не в мире. Это вообще отдельная история, ведь россияне постоянно обвиняют всех в отказе от мира. Сами же убивают гражданских и уничтожают целые города и села.

А еще в России убеждены, что украинские военные будут "уничтожать Донбасс". Да, те же нарративы о 8 годах и так далее. Но мы уже выше объяснили, зачем наши военные используют HIMARS. Надеемся, достаточно основательно это сделали.

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