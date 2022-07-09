Це підтвердив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. В ефірі "ФЕЙГИН LIVE" він підкреслив, що наші військові ефективно знищують ворожі запаси.

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"Геноцид" складів окупантів продовжується

Упродовж минулої доби, зауважив Арестович, вдалось ефективно ліквідувати склади ворога у Херсоні, Топазі, Шахтарську, Новій Каховці. ЗСУ знищують ще й матеріальні запаси окупантів, а також їхні командні пункти.

Зауважимо, що з Шахтарська взагалі почали евакуйовувати мирних мешканців. І це роблять не просто так, адже боєприпаси під час детонації розлітаються навсібіч. А от на Херсонському напрямку 8 липня вдалось знищити кілька командних пунктів за допомогою HIMARS.

Звичайно ж, усе це наші військові роблять не лише за допомогою РСЗВ HIMARS. Але в основному завдячувати слід саме цим системам,

– зауважив Арестович.

Він додав під час ефіру, що у США бачать ефективність використання зброї, наданої ними Україні. І саме тому уряд країни вирішив передати нам ще 4 такі HIMARS. Крім того, нагадаємо, ЗСУ отримають:

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

Слід розуміти, що цих установок в Україні недостатньо. Тож ті, які зараз є, використовують для знищення цілей першого пріоритету. Мовиться, власне, про склади оперативного й оперативно-тактичного рівня.

Арестович зауважив, що упродовж двох тижнів вдалось ліквідувати понад 20 таких складів. Відповідні дії наших військових сильно підривають можливості росіян. Що ж стосується накопичення матеріальних запасів, то ворог зараз зіткнувся з колосальною проблемою, пов'язаною з цим.

Кількість атак ворога значно скоротиться

А найголовніше, переконаний радник глави ОП, окупанти почали відсовувати свої склади від лінії фронту. А це дозволяє трохи сповільнити атаки та зменшити їхню кількість.

Він вирішив трішки наочніше продемонструвати можливості ворога. Наприклад, якщо окупанти здійснюють три машиноходки на добу (по 60 кілометрів), то вони можуть підтримувати наступ. У випадку, коли мовиться про скорочення до двох, то це здійснювати вже значно складніше. А от ситуація, коли вдасться робити лише одну машиноходку на добу, даватиме ворогу можливість хіба стояти на місці й утримувати лінію оборони.

Одна машиноходка – 120 кілометрів, 2 – 90, а 3 – 60. Оскільки HIMARS точно дістають на 60 кілометрів, то темпи ворога скоротяться значно суттєво. Адже відсування складів від лінії фронту змусить окупантів здійснювати дві, а то й одну машиноходку.

Зауважимо, що в росії вже люто палає від того, що Україна отримає ще 4 HIMARS. А це означає, що США все роблять правильно. Представники посольства росії переконані, що таким чином конфлікт – слово війна там ніяк не можуть вивчити – затягнеться. Мовляв, у Пентагоні зацікавлені саме у цьому, а не у мирі. Це взагалі окрема історія, адже росіяни постійно звинувачують усіх у відмові від миру. Самі ж водночас убивають цивільних і знищують цілі міста та села.

А ще у росії переконані, що українські військові "знищуватимуть Донбас". Так, ті самі наративи про 8 років і так далі. Але ми вже вище пояснили, для чого наші військові використовують HIMARS. Маємо надію, досить ґрунтовно це зробили.

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