Холоднояровцы показали эффектные кадры уничтожения военной техники россиян

93-я ОМБр "Холодный Яр" продолжает охоту на врага. Защитники показали новое эффектное видео уничтожение российской техники.

Несмотря на давление россиян по нескольким направлениям, ВСУ продолжают умело выполнять свою работу. В сети появилось видео, как украинские воины ликвидировали вражеские танки.

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Как ВСУ уничтожили вражескую технику

На видео видна успешная работа украинских военных, которая дала блестящий результат. После удара ВСУ российские танки моментально загорелись. А значит, личный состав погиб на месте.

Смотрите видео о блестящей работе Холоднояровцев:

Как ВСУ "насыпают" оккупантам

Вооруженные Силы Украины опубликовали видео работы 3-й отдельной танковой бригады. На записи видно, как украинские танкисты непрерывно "насыпают" врагу ракетами.

Когда просыпаются украинские ракеты, оккупанты засыпают вечным сном,

– пишут ВСУ.

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Потери врага

С 24 февраля по 21 июля общие потери врага составляют:

личного состава – 38 850 оккупантов,

танков – 1704 (+4),

боевых бронированных машин – 3912 (+7),

артиллерийских систем – 859 (+3),

РСЗО – 251 (+1),

средства ПВО – 113 (+0),

самолетов – 221 (+0),

вертолетов – 188 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатых ракет – 167 (+0),

кораблей /катеров – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6),

специальной техники – 72 (+2).

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