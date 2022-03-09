Как ВСУ уничтожают вражеские танки: видео, на которое можно смотреть вечно

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. На ювелирную работу наших военных по вражеским колоннам можно смотреть вечно.

Российские захватчики понесут сокрушительные потери в войне против Украины. По состоянию на 9 марта они потеряли 317 танков, 1070 боевых бронированных машин и 49 самолетов.

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И этот перечень постоянно пополняется благодаря точной работе украинских военных по враждебным позициям. Как и пополняется перечень вещей, на которые можно глядеть вечно. Теперь к ним относятся и кадры горящей российской техники. Так что наслаждайтесь!

Как горит-пылает рашистский танк: смотрите видео

Неудивительно, что у оккупантов заканчивается нормальная военная техника. Недавно в сеть попало видео, на котором орда "перекидывает" в Украину автобусы типа ПАЗ-3205 и пассажирские ГАЗели.

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