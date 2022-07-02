ВСУ "Стугной-П" уничтожили еще один вражеский танк в Херсонской области
Источник:35 ОБМП Михаила Остроградского
Российские оккупанты пришли на украинскую землю без приглашения. Вооруженные Силы Украины ежедневно доносят до россиян месседжи о том, что пора покинуть границы нашей страны.
ВСУ уничтожили еще один вражеский танк в Херсонской области
Делают они это разными способами, в частности, ликвидируют их личный состав и военную технику. Один из таких моментов был снят на видео, которое опубликовала 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
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На опубликованных кадрах противотанкисты одесской бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк в Херсонском направлении.
Пока вы читаете данный текст, Остроградцы следят за новой враждебной целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком,
– подчеркнули в ведомстве.
Смотрите момент уничтожения российской техники:
Актуальные потери врага по состоянию на 2 июля
Россияне терпят безумные потери в живой силе и технике на нашей земле. На утро 25 июня украинские воины уже ликвидировали 35 870 оккупантов. Только за последние сутки ВСУ удалось ликвидировать 120 российских бойцов. Потери оккупантов в технике выглядят так:
- Танков – 1582 (+4) единицы,
- Боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц,
- Артиллерийских систем – 800 (+4) единиц,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- Средств ПВО – 105 (+0) единиц,
- Самолетов – 217 (+0) единиц,
- Вертолетов – 186 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц,
- Крылатых ракет – 144 (+1) единица,
- Кораблей / катеров – 15 (+0) единиц,
- Автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единицы,
- Специальной техники – 61 (+0) единица.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что больше всего потерь враг понес на Бахмутском направлении.
В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео