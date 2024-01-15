В Центре противодействия дезинформации предупредили о так называемом "возмездии" за сбитые самолеты А-50 и Ил-22. Следовательно, украинцев призывают быть осторожными, ведь враг действительно может нанести ракетные удары, оправдывая их якобы местью за свои воздушные суда.

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Следует ожидать ракетных обстрелов

В ЦПД отметили, что после уничтожения российского самолета А-50 и подбитого Ил-22 следует ожидать старт информационной кампании. Она будет содержать угрозы, в которых речь пойдет о якобы "ударах возмездия". Пишут, что основная цель месседжей состоит в том, чтобы запугать украинцев, а также снизить их моральный дух.



Россияне могут атаковать Украину после уничтожения А-50 и Ил-22 / Инфографика ЦПД

Кроме того, в ЦПД прогнозируют в ближайшие дни ракетные обстрелы. Следовательно, призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Напоминаем, что во время объявления в вашем регионе следует находиться в укрытиях. И делать это, пока не будет отбоя.

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