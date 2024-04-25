Не менее 10 попаданий: ВСУ массово ликвидировали российских офицеров в Мариупольском районе
Ночью 24 апреля в Мариупольском районе слышали по меньшей мере 12 взрывов. Тогда не повезло офицерам, которые базировались на бывшем полигоне полка "Азов". В результате атак многие из них были ранены и ликвидированы.
На предприятии не размещали технику, однако от того эти удары для россиян не стали менее болезненными. О потерях врага 24 Каналу сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.
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Качественное уничтожение оккупационных сил
В Мариупольском районе в селе Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей, еще 24 апреля прозвучало не менее 12 взрывов. Речь идет о бывшем танковом полигоне полка "Азов". Сегодня его используют оккупанты для тренировки и обустройства баз для подготовки и ротации своих мобилизованных.
Ранее сообщали о том, что там было не менее 10 попаданий.
С учетом всей информации, мы можем сказать, что было поражение одного из бывших пансионатов комбината Ильича. Теперь там базируются не только военные, но и офицерский состав России. Точно знаем о 7 погибших офицерах и 20 раненых. Какое их состояние – точно неизвестно, потому что их вывезли на лечение в Бердянский район,
– рассказал Петр Андрющенко.
Известно также, что техники там не было. Впрочем, ВСУ нанесли не просто количественного, а качественного поражения по скоплению оккупационных сил. Андрющенко, анализируя характер взрывов и поражения, предположил, что удар осуществили ракетами ATACMS с кассетными боеголовками.
Передислокация личного состава и оружия
На фоне недавних атак в Мариуполе вражеские оккупанты провели внутреннее перемещение военных складов. В частности, в партизанском движении "Атеш" сообщали, что россияне пытаются размещать технику и оружие возле жилых домов, больниц и школ, что создает угрозу для гражданских.
Так и есть. Основное количество небольших складов разместили ближе к жилой застройке, на резервные места. У нас все это зафиксировано, данные уже передали Силам обороны. А живую силу, по резервному плану, разместили в свободных квартирах и общежитиях,
– отметил Андрющенко.
Процесс передислокации россиян сейчас не завершен. Из-за паники, что только нарастает, они продолжают внутреннее перемещение и поиск новых мест базирования.
Такая стабилизация может продолжаться еще около недели.
Взрывы на оккупированных территориях: последние новости
- В ночь на 23 апреля во временно оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. Затем в городе вспыхнул пожар. Оккупационные власти сообщили, что это, мол, был "гром", а пожар возник из-за "возгорания камыша". Впрочем уже известно, что с места попадания в Левобережном районе вывезли раненых на трех грузовиках "Урал" в сторону Новоазовска.
- Ночью 17 апреля на аэродроме в Джанкое, что в Крыму, также было неспокойно. Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что в результате атаки удалось уничтожить значительную часть самолетов и систем ПВО и ПРО.
- Не менее "взрывным" для оккупантов было 15 мая. Тогда во временно оккупированном Бердянске прозвучало несколько взрывов, которые слышал весь город. Как выяснилось впоследствии, Силы обороны нанесли удар по предприятию "ЮжГидроМаш", где базировались российские военные. Тогда среди пострадавших также были офицеры оккупационной армии.