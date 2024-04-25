Не менее 10 попаданий: ВСУ массово ликвидировали российских офицеров в Мариупольском районе

Ночью 24 апреля в Мариупольском районе слышали по меньшей мере 12 взрывов. Тогда не повезло офицерам, которые базировались на бывшем полигоне полка "Азов". В результате атак многие из них были ранены и ликвидированы.

На предприятии не размещали технику, однако от того эти удары для россиян не стали менее болезненными. О потерях врага 24 Каналу сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Качественное уничтожение оккупационных сил

В Мариупольском районе в селе Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей, еще 24 апреля прозвучало не менее 12 взрывов. Речь идет о бывшем танковом полигоне полка "Азов". Сегодня его используют оккупанты для тренировки и обустройства баз для подготовки и ротации своих мобилизованных.

Ранее сообщали о том, что там было не менее 10 попаданий.

С учетом всей информации, мы можем сказать, что было поражение одного из бывших пансионатов комбината Ильича. Теперь там базируются не только военные, но и офицерский состав России. Точно знаем о 7 погибших офицерах и 20 раненых. Какое их состояние – точно неизвестно, потому что их вывезли на лечение в Бердянский район,

– рассказал Петр Андрющенко.

Известно также, что техники там не было. Впрочем, ВСУ нанесли не просто количественного, а качественного поражения по скоплению оккупационных сил. Андрющенко, анализируя характер взрывов и поражения, предположил, что удар осуществили ракетами ATACMS с кассетными боеголовками.

Передислокация личного состава и оружия

На фоне недавних атак в Мариуполе вражеские оккупанты провели внутреннее перемещение военных складов. В частности, в партизанском движении "Атеш" сообщали, что россияне пытаются размещать технику и оружие возле жилых домов, больниц и школ, что создает угрозу для гражданских.

Так и есть. Основное количество небольших складов разместили ближе к жилой застройке, на резервные места. У нас все это зафиксировано, данные уже передали Силам обороны. А живую силу, по резервному плану, разместили в свободных квартирах и общежитиях,

– отметил Андрющенко.

Процесс передислокации россиян сейчас не завершен. Из-за паники, что только нарастает, они продолжают внутреннее перемещение и поиск новых мест базирования.

Такая стабилизация может продолжаться еще около недели.

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