Об этом сообщили в ГПСУ.
Как ВСУ уничтожили 7 штурмовых групп оккупантов?
Бойцы 4-го пограничного отряда на Северо-Слобожанском направлении нанесли сокрушительные потери российским оккупантам. Защитники уничтожили семь штурмовых групп противника.
ГПСУ уничтожила штурмовые группы врага: смотрите видео
Помимо живой силы россиян, пограничники уничтожили три автомобиля и три укрытия оккупантов.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Российские войска бросали штурмовые группы в бой одну за другой, однако каждая попытка наступления заканчивалась провалом.
Что еще известно об успешных операциях ГПСУ?
Пограничники разгромили оккупантов в Харьковской области. 18 российских военнослужащих пытались продвинуться в направлении украинских позиций.
Однако далеко им не удалось продвинуться. Вся штурмовая группа была обнаружена и уничтожена еще на подступах.
Также ГПСУ пресекла одну из самых масштабных российских попыток танкового прорыва за последнее время. В результате отражения атаки враг понес потери в технике и живой силе.
В ходе отражения штурма бойцы уничтожили девять российских танков, две бронемашины и три установки "Град".