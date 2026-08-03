Об этом сообщили в ГПСУ.

Как ВСУ уничтожили 7 штурмовых групп оккупантов?

Бойцы 4-го пограничного отряда на Северо-Слобожанском направлении нанесли сокрушительные потери российским оккупантам. Защитники уничтожили семь штурмовых групп противника.

ГПСУ уничтожила штурмовые группы врага: смотрите видео

Помимо живой силы россиян, пограничники уничтожили три автомобиля и три укрытия оккупантов.

Российские войска бросали штурмовые группы в бой одну за другой, однако каждая попытка наступления заканчивалась провалом.

Что еще известно об успешных операциях ГПСУ?

Пограничники разгромили оккупантов в Харьковской области. 18 российских военнослужащих пытались продвинуться в направлении украинских позиций.

Однако далеко им не удалось продвинуться. Вся штурмовая группа была обнаружена и уничтожена еще на подступах.

Также ГПСУ пресекла одну из самых масштабных российских попыток танкового прорыва за последнее время. В результате отражения атаки враг понес потери в технике и живой силе.

В ходе отражения штурма бойцы уничтожили девять российских танков, две бронемашины и три установки "Град".