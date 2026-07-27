Так, очередная вражеская попытка штурма была сорвана в селе Артельне Харьковской области. Об этом рассказали в ГНСУ.

Что известно о сорванном штурме окупантов?

18 российских военнослужащих пытались продвинуться в направлении украинских позиций. Однако далеко дойти им не удалось. Вся штурмовая группа была обнаружена и уничтожена еще на подступах.

Где находится Артильно: смотрите на карте

Как пограничники расправились со штурмовой группой противника: смотрите видео

Напомним, что 22 июля в Донецкой области украинские военные отбили один из крупнейших механизированных штурмов российской армии за последнее время. оккупанты атаковали при поддержке десятков единиц техники. Впрочем, наступление удалось остановить благодаря минным заграждениям, артиллерии, авиации и беспилотникам.

В результате были уничтожены 7 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 реактивные системы залпового огня, 3 единицы спецтехники и 47 легких машин. Также ликвидировано 123 российских военных, еще 29 получили ранения.

К слову, на Покровском направлении русские войска готовятся к новому наступлению . Они проводят аэроразведку, разминируют маршруты и планируют штурмы на мотоциклах и квадроциклах.

По данным бригады "Рубеж", главная цель оккупантов – прорвать украинскую оборону и выйти в Доброполье. Захват города дал бы им плацдарм для дальнейшего наступления на Дружковку и Краматорск.