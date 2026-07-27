Так, чергову ворожу спробу штурму було зірвано у селі Артільне Харківської області. Про це розповіли у ДПСУ.

Що відомо про зірваний штурм окупантів?

18 російських військовослужбовців намагалися просунутися у напрямку українських позицій. Однак далеко дійти їм не вдалося. Уся штурмова група була виявлена та знищена ще на підступах.

Де розташоване Артільне: дивіться на карті

Як прикордонники розправилися з штурмовою групою противника: дивіться відео

Нагадаємо, що 22 липня на Донеччині українські військові відбили один із найбільших механізованих штурмів російської армії за останній час. Окупанти атакували за підтримки десятків одиниць техніки. Втім, наступ вдалося зупинити завдяки мінним загородженням, артилерії, авіації та безпілотникам.

У результаті було знищено 7 танків, 6 бойових броньованих машин, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 одиниці спецтехніки та 47 легких машин. Також ліквідовано 123 російських військових, ще 29 отримали поранення.

До слова, на Покровському напрямку російські війська готуються до нового наступу. Вони проводять аеророзвідку, розміновують маршрути та планують штурми на мотоциклах і квадроциклах.

За даними бригади "Рубіж", головна мета окупантів – прорвати українську оборону та вийти до Добропілля. Захоплення міста дало б їм плацдарм для подальшого наступу на Дружківку та Краматорськ.