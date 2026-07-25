Про це повідомив Олександр Півненко.
Наступ двох армій і танкової дивізії ЗС Росії розгромив 1-й корпус НГУ "Азов" із суміжними підрозділами Сил оборони.
22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", з залученням десятків одиниць броньованої та легкої техніки.
41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулися з району селища Новоекономічне, а одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Упродовж чотирьох годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове.
На під'їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, а мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією.
Росіяни намагалися під час штурму відновити їх за допомогою понтонів, але ті теж були знищені українськими пілотами.
Загалом засобами ствольної артилерії, РСЗВ, ударними БПЛА було знищено:
- 7 ворожих танків,
- 6 ББМ,
- 1 РСЗВ БМ-21 "Град",
- 1 РСЗВ "Торнадо-С",
- 3 одиниці спецтехніки,
- 47 одиниць легкої техніки.
Також було ліквідовано 123 окупанти, ще 29 були поранені.