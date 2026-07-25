Про це повідомив Олександр Півненко.

Наступ двох армій і танкової дивізії ЗС Росії розгромив 1-й корпус НГУ "Азов" із суміжними підрозділами Сил оборони.

22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", з залученням десятків одиниць броньованої та легкої техніки.

41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулися з району селища Новоекономічне, а одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії.

Упродовж чотирьох годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове.