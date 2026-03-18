Российские войска активизировали штурмы в Донецкой области и Запорожье, воспользовавшись непогодой. Однако атаки обернулись для оккупантов масштабными потерями.

За полтора суток украинские защитники уничтожили более 900 российских военных. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как ВСУ сорвали массированные штурмы врага?

Российские войска активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта – в частности на отрезке Родинское – Гуляйполе, а также на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Толчком к этому стала резкая смена погоды 17 – 18 марта: туман и дождь должны были обеспечить оккупантам прикрытие для штурмов. Враг рассчитывал использовать погодные условия, чтобы незаметно продвинуться вперед.

Как отмечают военные, "ставка на невидимость по старым армейским канонам должна была бы сработать", однако украинские силы сорвали эти планы. Еще до полуночи первые штурмовые группы противника, которые заранее инфильтрировались на позиции, попали под удар дронов. В результате только за этот период было ликвидировано более сотни оккупантов.

Перед нулями на часах первые инфильтрированные заранее штурмовые группы начали движение и встретились с дронным огнем – более сотни тушек уложили писком в грунт еще до полуночи,

– сообщает "Мадьяр".

Уже утром 17 марта российские силы пошли в массированное наступление, привлекая пехоту, бронетехнику, мотоциклы и даже конные подразделения. Атаки происходили одновременно на более десяти участках фронта.

Однако украинские защитники нанесли противнику сокрушительные потери. За сутки 17 марта было уничтожено или выведено из строя более 500 оккупантов.

Несмотря на это, сложные погодные условия сохранялись, и боевые действия продолжались в течение ночи 18 марта. За этот период российские войска понесли еще сотни потерь. По состоянию на полдень 18 марта общие потери противника составили более 900 человек только за полтора суток боев.

900 за полтора суток – это несколько новая отметка. Честь, Джентельмены птичьей субкультуры СБС. Смежники бпс-дронари бригад тоже жирно поработали. А боронцы на земле были непревзойденные – ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не протиснул,

– написал Роберт Бровди.

