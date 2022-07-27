Херсон показал оккупантам фаллический символ

Теперь где-то в российской глубинке громко матерятся представители инженерных и дорожных войск. Очередные полканы-инженеры пойдут прокладывать понтонные мосты через Днепр, по ним начнет прилетать обильно и кучно.

Днепр может стать Стиксом

Ширина Днепра там, в зависимости от того, где россияне начнут строить понтонные мосты – от 400 до 900 метров (не путать с шириной самого моста в 1 300+ метров).

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Конечно, российские инженеры уже подбирали, где ставить будущие мосты. Так же ВСУ знает примерно, где удобнее других ставить понтонные мосты или делать переправы.

Наказываются, мучаются, но не раскаиваются

То есть логично было бы отказаться от этого и закрепиться на одном берегу Днепра, но это россияне + это отказ от мифического наступления на Николаев – Одессу + фаллический символ Херсона для них. Поэтому, скорее всего, не отступят, хотя из-под Киева ушли сами – то есть тупые-тупые, но принимают разумные решения.

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Но, зная россиян, они будут строить мосты, будут терять свои инженерные подразделения. Готовимся к красивым видео атакам на понтоны. Еще посмотрим, насколько легко проложить понтоны или организовать переправу через Днепр. Такие инженерно-военные шахматы.

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