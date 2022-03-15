ВСУ уничтожили батарею залпового огня врага, из которой обстреливали Чернигов

Оперативное командование "Север" сообщило, что ситуация в районе остается контролируемой. Удалось нанести урон оккупантам.

Защитники Чернигова обнаружили батарею РСЗО врага и уничтожили. Именно она коварно обстреливала жилые кварталы города.

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Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы,

– говорят наши защитники.

По их словам, теперь на месте вражеского оружия будет клумба.

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