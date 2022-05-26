ВСУ уничтожили на трассе Лисичанск – Бахмут блокпост вместе с оккупантами

Украинские защитники вдребезги разбили блокпост россиян на "дороге жизни" Лисичанск – Бахмут. Те накануне прорвались к трассе, но наши воины молниеносно выбили оттуда врага.

Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в интервью журналистам. Он рассказал, что около 50 человек из вражеской диверсионно-разведывательной группы прорвались на трассу Лисичанск – Бахмут и даже успели закрепиться на ней, поставив блокпост на дороге.

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Это был ситуативный успех. Часть ДРГ осталась, но уже на веки вечные в нашей земле,

– подчеркнул Гайдай.

Что касается блокпоста, то его разбили Вооруженные Силы Украины, а самих оккупантов ударной волной разбросало по земле.

По словам главы Луганской ОВА, в настоящее время оккупационные войска не контролируют трассу Лисичанск – Бахмут. Однако россияне беспощадно обстреливают "дорогу жизни". Гайдай добавил, что теперь оккупанты прицельно бьют по трассе.

"Проехать по этой трассе – лотерея. Это даже не 50 на 50 в процентном соотношении. Скорее 80 на 20. Потому что уже все прострелено, доехать из Бахмута в Лисичанск – это колоссальная сложность, проблема", – заметил он.

Все сложнее стало довозить гуманитарную помощь местным жителям

Глава Луганской ОВА рассказал, что из-за постоянных обстрелов "дороги жизни" им приходится искать другие варианты, чтобы подвозить гуманитарные грузы. Он подчеркнул, что российская армия делает все для того, чтобы уничтожать большое количество инфраструктуры, перевязать все сообщения.

Они обстреляли гуманитарный штаб в Лисичанске, но, к счастью, люди остались живы. Тем не менее техника повреждена,

– заметил он.

С каждым следующим днем ​​ввоз гуманитарной помощи для жителей подконтрольных Украине территорий Луганской области становится все сложнее.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Россияне в течение 25 мая нещадно атаковали 41 населенный пункт Донецкой и Луганской областей. Россияне убили 6 человек, еще 12 человек были ранены. Под удар попали жилые кварталы, школы, учреждения здравоохранения, постройки баз отдыха, хозяйственные постройки, гаражи, а также автомобили. Вероятно, именно это оккупанты называют "военными объектами"

На протяжении вчерашних суток враг сильнее всего бил из артиллерии по Лисичанску. Российский снаряд попал в гуманитарный центр и повредил волонтерский автомобиль. Он доставлял еду на Луганщину всем тем, кто в ней нуждался.

Зверства россиян в Украине замечают почти во всех населенных пунктах, где ступает кацапская нога. Так, в Лисичанске Луганской области полицейские вынуждены хоронить людей в братской могиле. Там уже похоронены 150 тел.

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