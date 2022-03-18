ВСУ уничтожили еще несколько российских офицеров, среди них майор и капитан

Украинские защитники ликвидировали еще как минимум 3 российских офицера, выполнявших преступные приказы Путина.

Российская армия лишилась майора, капитана и старшего лейтенанта. Они вернутся домой в гробах.

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ВСУ ликвидировали:

майора Ильгиза Усманова из Башкирии, заместителя командира мотострелкового батальона;

капитана Черкашина Евгения из алтайской деревни Косиха, командира танкового взвода 35 ОМСБр;

старшего лейтенанта Росгвардии Зуйкова Сергея, уроженца села Троицкого Амурской области.

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