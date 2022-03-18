Російська армія позбавилась майора, капітана та старшого лейтенанта. Вони повернуться додому в домовинах.

До теми Українські захисники ліквідували російського полковника Ігоря Ніколаєва

ЗСУ ліквідували:

  • майора Ільгіза Усманова із Башкирії, заступника командира мотострілецького батальйону;
  • капітана Черкашина Євгена з алтайського села Косиха, командира танкового взводу 35 ОМСБр;
  • старшого лейтенанта Росгвардії Зуйкова Сергія, уродженця села Троїцького Амурської області.

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