В сети опубликовали видео, как взрывается эшелон оккупантов в Брилевке на Херсонщине
Источник:Стратком ВСУ
Появилось видео, на котором виден момент после попадания в эшелон российской техникой. Масштабные взрывы и пожар произошли на железнодорожном вокзале в оккупированной Брилевке Херсонской области.
Это видео было опубликовано 3 августа в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Однако его сняли еще два дня до этого, когда также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Заметьте Враг ведет обстрелы, а ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа
Накрыли медным тазом оккупантов, – СтратКом ВСУ
Сначала на записи только раздавались звуки взрывов и виднелся подсвеченный огнем столб дыма. Однако буквально через несколько секунд детонирующие боеприпасы также начали взлетать.
Взрывается эшелон с техникой оккупантов. Видео от 01.08. Именно тогда наши защитники накрыли медным тазом очень много оккупантов и их барахла,
– написали в Страткоме ВСУ.
Ранее сообщалось, что там ликвидировали более 40 вагонов с живой силой и боеприпасами российской армии.Важно! На записи находится нецензурная лексика. Поэтому мы не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним 18+
Как пылал уничтоженный эшелон техники россиян: смотрите видео
Как стало известно об уничтожении эшелона: смотрите видео