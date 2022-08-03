В сети опубликовали видео, как взрывается эшелон оккупантов в Брилевке на Херсонщине

Появилось видео, на котором виден момент после попадания в эшелон российской техникой. Масштабные взрывы и пожар произошли на железнодорожном вокзале в оккупированной Брилевке Херсонской области.

Это видео было опубликовано 3 августа в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Однако его сняли еще два дня до этого, когда также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Заметьте Враг ведет обстрелы, а ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа

Накрыли медным тазом оккупантов, – СтратКом ВСУ

Сначала на записи только раздавались звуки взрывов и виднелся подсвеченный огнем столб дыма. Однако буквально через несколько секунд детонирующие боеприпасы также начали взлетать.

Взрывается эшелон с техникой оккупантов. Видео от 01.08. Именно тогда наши защитники накрыли медным тазом очень много оккупантов и их барахла,

– написали в Страткоме ВСУ.

Ранее сообщалось, что там ликвидировали более 40 вагонов с живой силой и боеприпасами российской армии.

На записи находится нецензурная лексика. Поэтому мы не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним 18+

Как пылал уничтоженный эшелон техники россиян: смотрите видео

Как стало известно об уничтожении эшелона: смотрите видео