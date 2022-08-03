Це відео опублікували 3 серпня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Однак його зняли ще за два дні до цього, коли також знищили станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Зауважте Ворог веде обстріли, а ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій станом на 3 серпня

Накрили мідним тазом окупантів, – СтратКом ЗСУ

Спершу на записі лише лунали звуки вибухів і виднівся підсвічений вогнем стовп диму. Проте буквально за кілька секунд детонуючі боєприпаси також почали злітати.

Вибухає ешелон з технікою окупантів. Відео від 01.08. Саме тоді наші захисники накрили мідним тазом силу силенну окупантів і їхнього барахла,

– написали в СтратКомі ЗСУ.

Раніше повідомляли, що там ліквідували понад 40 ваганів із живою силою та боєприпасами російської армії.

Важливо! На записі присутня нецензурна лексика. Тому ми не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім 18+

Як палав знищений ешелон техніки росіян: дивіться відео

До теми – як стало відомо про знищення ешелону: дивіться відео