ВСУ уничтожили колонну россиян и сбили крылатую ракету на Харьковщине
Источник:телеграм-канал Олега Синегубова
Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону Харькова, однако Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу. Именно поэтому все попытки орков прорваться – безуспешны.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что за минувшие сутки враг нанес 84 удара различных видов.
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ВСУ уничтожили ракету и колонну оккупантов
По его словам, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара. Однако около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету захватчиков.
Среди очередных побед наших ВСУ – трофеи во время боев с россиянами на окраинах изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто сбежали с поля боя, покинув технику,
– заявил Синегубов.
Как отметил глава Харьковской ОВА, сейчас они продолжают активное сотрудничество с Офисом Президента и министром Ириной Верещук над новыми гуманитарными маршрутами. Он отметил, что эвакуационные автобусы и гумгрузы уже подготовили.
К слову, 18 марта Синегубов, сообщил, что оккупанты не позволили им провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам". В частности в город Изюм.
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