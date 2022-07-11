"Попали в самое главное командование по Херсону": оккупанты подтвердили точную работу ВСУ

Контрнаступление наших героев на Юге активно продвигается. Умелые воины ВСУ бьют по оккупантам так метко, что те от шока не могут прийти в себя.

Меткость и мастерство героев ВСУ очень пугает российских оккупантов. Еще бы – наши герои активно уничтожают не только их склады с боеприпасами, но и командные пункты высочайшего уровня.

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Уничтожение высшего командования врага в Херсонской области

Наши разведчики перехватили разговор российских оккупантов в Херсонской области. Один из них заявил о невероятном успехе ВСУ.

Не знаю, вам уже говорили, но они попали в самое главное командование на Херсонском направлении. Хорошо попали, там 12 "двухсотых". Это самое главное командование, то, которое "крутое",

– рассказал один из оккупантов.

Также россиянин жалуется, что из-за ненадлежащего хранения боеприпасов всего одного попадания ВСУ было достаточно для того, чтобы уничтожить целый боекомплект.

"Ты представляешь, они просто в шахматном порядке вырыли ямки и уложили снаряды. Я им говорил, что так нельзя, что сдетонирует все вместе, что контакта вообще никакого не должно быть. Они меня послали. Я туда снова приехал, как все взрывалось", – добавил оккупант