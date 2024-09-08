Минус мост врага на Курщине: какую цель преследуют ВСУ

Российским оккупантам на Курщине сегодня, 8 сентября, было "горячо", теперь у них минус один мост в районе населенного пункта Карыжа. Уничтожение мостов в Курской области является важной стратегией.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что украинские военные имеют целью зажатия оккупантов. Уничтожение мостов не требует много ресурсов и является эффективной.

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Какую цель преследуют ВСУ на Курщине, уничтожая мосты

Примерно три недели назад в Курской области был уничтожен еще один мост в районе Глушково, еще один – до сих пор стоит в районе населенного пункта Званное.

По словам руководителя Центра, иногда те вещи, которые кажутся очевидными, требуют времени на осуществление. В таком случае с мостами как раз и есть такая ситуация.

Мосты на Курщине являются важными, ведь они играют большую роль для тамошней российской группировки.

Оккупанты в Глушковском районе заняли оборонительные позиции, поэтому было принято решение, чтобы их окончательно заблокировать и сделать условия пребывания россиян там невозможными,

– объяснил Мусиенко.

Целью является зажатие врага, по мнению руководителя Центра, это абсолютно правильная украинская стратегия. Таким образом украинские военные не будут тратить много сил, средств и ресурсов, чем оно бы в этом нуждалось, используя особенности природных препятствий на этом направлении.

Заметьте, OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко считает, что уничтожение мостов осуществляется для того, чтобы враг не смог осуществить ротации и настроить логистику. В результате он будет вынужден уйти оттуда сам.

Стоит заметить, что возникали определенные моменты, когда Россия бросала значительное количество районных переправ. ВСУ их уничтожали, но оккупанты пытались их оттянуть.

Мусиенко рассказал, что целью Украины на Курщине есть территории в виде буферной зоны и пополнения обменного фонда.

Чем больше Россия теряет территории, тем хуже, в восприятии россиян, для нее. Для оккупантов территория является важной. Поэтому чем больше они не контролируют территории, тем лучше,

– отметил руководитель Центра.